Koopmeiners-Atalanta è rottura | vuole solo la Juventus l’olandese diventa un caso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Bergamo. Sembra ormai insanabile latra Teune l’: il tuttocampistasolamente lacon la quale avrebbe già un accordo di massima. Nonostante la trasparenza delle parole degli scorsi giorni di Luca Percassi (“La cessione non è mai stata nei nostri programmi”),ha deciso di lasciare Bergamo e lo ha fatto capire a più riprese alla società nerazzurra.vive ormai da separato ine difficilmente farà parte della spedizione in Polonia che proverà a riportare a Zingonia la Supercoppa Europea nella supersfida contro il Real Madrid. Ora da superare la situazione di stallo con l’che non avrebbe voluto vendere il calciatore e si ritrova messa all’angolo. I discorsi con laproseguono e la dirigenza potrebbe vedersi costretta ad arrivare ad un compromesso che avrebbe di certo voluto evitare).