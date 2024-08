Kate Middleton ultime notizie | l’estate all’insegna della famiglia a Balmoral

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 8 agosto 2024) Secondo leindiscrezioni, arrivate dall’Inghilterra,sarà presente a, per passare parte delle vacanze estive con i membriReale inglese, che scelgono da decenni la residenza scozzese, come sede privilegiata dei loro momenti di relax in. Anche quest’anno, malgrado le cattiveche hanno scombussolato la Corona britannica a inizio 2024, Re Carlo e la Regina Camilla, riuniranno la loronel castello più amato da Elisabetta II, che lì si è spenta l’8 settembre 2022. Sia il sovrano che la Principessa del Galles, quindi, saranno presenti alla riunionere estiva, malgrado la diagnosi di tumore, ricevuta da entrambi solo qualche mese fa. Un momento speciale per, che potrà passare del tempo prezioso con i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, prima dell’avvio degli impegni scolastici.