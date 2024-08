Corriere dello Sport – tutti i dettagli e il comunicato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 8 agosto 2024) 2024-08-08 22:07:23 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il: Mateo Retegui è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il club bergamasco ha infatti formalizzato l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante dal Genoa con un annuncio sui propri canali ufficiali: “La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Mateo Retegui, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”. Atalanta, ufficiale Retegui: idel trasferimento Sarà quindi lui a prendere il posto di Scamacca, che rimarrà fuori per diversi mesi dopo il grave infortunio accusato in amichevole contro il Parma. Per Retegui l’Atalanta verserà al Genoa 22 milioni di euro più 3 milioni di bonus.