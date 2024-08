Tre furti in mezz’ora Incastrato dalla video sorveglianza | denunciato 18enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il 4 agosto, i Carabinieri di Roccagorga e Sezze hanno concluso un’indagine serrata che ha portato all’identificazione e denuncia in stato di libertà di un diciottenne residente a Roccagorga per furto aggravato in concorso. Dinamica deiTra le 04:45 e le 05:15, il giovane, insieme a un complice ancora da identificare, ha commessoin diverse attività commerciali di Roccagorga: Pizzeria: effrazione di una finestra sul retro, rubati 300 euro. Supermercato: forzatura della serranda e vetrata, sottratti 900 euro. Centro sociale per anziani: effrazione della porta d’ingresso, rubati pochi spiccioli.