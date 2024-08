Sfida della democrazia digitale la nuova era è alle porte L’analisi di Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Siamo solo all’inizio, ma è chiaro che l’applicazionetecnologiaai processi democratici andrà avanti ed è altrettanto chiaro che si porranno al decisore politico questioni nuove particolarmente delicate. È di questi giorni la notizia che in poco più di una settimana il comitato promotore del referendum che intende abrogare la legge sull’autonomia differenziata ha raccolto 500mila firme. Il referendum, dunque, si farà. Ma si farà anche perché, per la prima volta, la raccolta delle 500mila firme che la Costituzione ritiene necessarie per indire una consultazione referendaria non è avvenuta con i banchetti in strada, la fila dei cittadini col documento in mano, gli ufficiali comunali a certificare la validità di ogni singola firma. La raccolta è avvenuta per via telematica attraverso lo Spid, il Cie o il Cns.