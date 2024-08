Se ti piace fare i piegamenti sulle braccia allora stai attento a questi errori comuni

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) I(o push-up che dir si voglia) sono una manna per la salute. Chissà se il Sergente Hartman, mitico personaggio di Full Metal Jackets, lo sapeva quando spronava i suoi militari a farle per punizione. Non a caso è l'esercizio più odiato dai militari di tutto il mondo, ma amato da quelli che ambiscono a mantenersi in salute. Uno studio scientifico pubblicato sulla rivista di medicina JAMA Network Open ci ha spiegato perché farne almeno quaranta di fila riduce del novantasei percento di possibilità la possibilità di contrarre disturbi cardiovascolari, come gli infarti, rispetto a chi riesce a farne solo dieci. Il potere taumaturgico, quasi miracoloso, deinon si discute.