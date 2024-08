Scatta il divieto di utilizzo dell’acqua Avellino le zone interessate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Al fine di evitare potenziali pericoli, in via precauzionale, ildiper usi potabili e alimentari limitatamente alle utenze ubicate in Via Manlio Rossi Doria di questo Comune, fino a nuova disposizione di revoca del presente provvedimento a seguito di comunicazione di avvenuta risoluzione della problematica igienico-sanitaria da parte della Società Alto Calore S.p.A“. E’ quanto sottoscritto dal sindaco di, Laura Nargi che vieta l’per uso potabili e alimentari le ubicate in Via Manlio Rossi Doria. L’ORDINANZA L'articoloildi, leproviene da Anteprima24.it.