Roma Sos a piazza Ragusa | occupanti pusher e violenze De Simone FdI | il Municipio intervenga

(Di mercoledì 7 agosto 2024)capitale del degrado: dal centro storico alle periferie. Tra le situazioni più esplosive e ingestibili quella di, nel cuore delVII, Appio Tuscolano. L’area da tempo è diventata il presidio stabile di senza fissa dimora e deglidelle palazzine di via della Stazione Tuscolana, sgomberati alcuni giorni fa dopo anni di pressing di Fratelli d’Italia.e il degrado,fuori controllo “L’area giochi al centro dellanon è più fruibile da parte dei bambini e dei cittadini – denuncia Cristina Deconsigliera municipale di FdI – perché i senza fissa dimora si affrontano a colpi di bottiglie e di bastoni, con conseguenze estreme, come negli ultimi giorni, in cui c’è stato anche un accoltellamento e un ricovero in ospedale”. La pazienza dei residenti è finita, la misura è colma.