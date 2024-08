L’ultima Olimpiade di Franco Bragagna | Le frasi storiche il bravo telecronista non se le scrive prima

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Questa èdi. La voce inconfondibile dell’atletica leggera per la Rai da una trentina di anni. Una decina di quelli precedenti se li è persi dopo una caduta dalle scale nella dese di Bolzano. Reset della memoria, nemmeno la moglie e il primo di quattro figli riconosceva. Era il 1991. “Niente, non ricordavo almeno gli ultimi dieci anni della mia vita – racconta in un’intervista ad Avvenire ripresa da Dagospia – Negli anni ho dovuto ricostruire tutto”.è l’atletica leggera: “Un sogno da sempre, volevo commentare solo l’atletica leggera. Negli anni ho rinunciato a promozioni di carriera e a commentare il ciclismo e lo sci alpino, dicendo sì solo allo sci di fondo.