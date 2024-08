L’Iran chiude lo spazio aereo per esercitazioni militari | l’escalation è davvero imminente?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ormai gli allarmi di escalation in Medio Oriente si susseguono a cadenza quotidiana. La tensione tra Israele e Iran è altissima e i rischi di conflitto diretto sempre più concreti. Al punto che Teheran ha avvertito le compagnie aeree civili di tutto il mondo di evitare di volare nellodella Repubblica Islamica nella notte tra 7 e 8 agosto. La motivazione ufficiale è legata allo svolgimento di, ma Stato ebraico e Occidente temono che la mossa sia la fase preparatoria di un grande attacco. Da giorni i media occidentali paventano infatti che Teheran o uno dei suoi alleati possa lanciare un raid contro Israele come rappresaglia per l’uccisione dell’ex leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh.