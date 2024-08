Il dottorato per Siena Jazz Un’alta scuola di musica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nuovi importanti passi avanti per, che si apre alla ricerca applicata: l’istituzione senese potrà attivare il primoin Italia in "Linguaggi dell’improvvisazione nelle Musiche Contemporanee". E’ un progetto interamente ideato dallasenese, presentato al Ministero dell’Università che ha ottenuto parere favorevole da Anvur, l’Ente proposto al controllo. Fondamentali i sodalizi che questa approvazione mette in atto: nella cordata di cuiè capofila troviamo l’Accademia Chigiana e Fondazione Monte dei Paschi, il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara e CPM Music Institute. Ladirappresenta un’opportunità di crescita artistica e professionale unica nel panorama internazionale, il cui obiettivo è centrato sulla ricerca artistica di alto livello. Le candidature dovranno essere inviate entro il 2 settembre.