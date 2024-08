House of the Dragon 2 | lo showrunner parla del colpo di scena su Otto Hightower visto nel finale

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ildella seconda stagione diof theha lasciato i fan con molte domande in attesa dell’inizio della terza stagione, soprattutto quando l’episodio è stato interrpoco prima dell’inizio di una battaglia molto attesa. Inoltre, uno dei più grandi enigmi derivanti dalsi è concentrato su, che non è stato presente per la maggior parte della stagione., interpretato da Rhys Ifans, è stato destituito dal suo incarico di Primo Cavaliere all’inizio della stagione e ha dichiarato che sarebbe tornato a Oldtown. Da allora i fan non hanno piùné sentitore di, fino a unamolto misteriosa negli ultimi minuti deldella seconda stagione.è tenuto prigioniero in una sorta di cella, alzando lo sguardo solo quando si è avvicinata una luce.