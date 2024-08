Guarda qui il calendario delle Olimpiadi per viverti un' altra giornata di emozioni sportive

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Entriamo nel cuore della seconda settimanacon alcune grandissime sfide. Gianmarco Tamberi, per esempio, tra poco (alle 10.05) scende in pista per le qualificazioni del salto in lungo e alle 20 è in programma un super match di pallavolo tra Italia e Francia. Insomma, possiamo tranquillamente passare ladavanti alla tv anche oggi: a Parigi ci sono eventi in programma dalla mattina alla sera (da seguire in diretta in tv o in streaming) e ancora tante medaglie in palio. Per conoscere i dettagligare, divise per giorni e orario o per sport, si può consultare il sito ufficiale, ma noi qui ne abbiamo selezionate alcune per voi. Ildell'atletica Oggi 7 agosto le gare cominciano prestissimo, alle 7.30, con Massimo Stano e Antonella Palmisano alla ricerca di un riscatto dopo la delusione della 20 Km individuale. Poco dopo, alle 10.