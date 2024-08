Bimbi a lezione di pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Prima, insieme ai volontari della Croce Verde, hanno curato i loro peluche, per avvicinarsi giocando alle operazioni di. Poi hanno indossato loro stessi i panni dei malati e dei soccorritori. I più grandicelli hanno imparato anche cosa fare per evitare i soffocamenti e a tutti è stato mostrato come chiamare il numero d’emergenza, il 112. È l’originale esperienza vissuta l’altro giorno da 120 bambini del centro estivo comunale alla scuola materna Cagnola: i piccoli, di 4, 5 o 6 anni, hanno preso parte a un’attività di formazione tenuta dalla Croce Verde Lissonese. A condurre l’iniziativa i due volontari Erika Valle e Massimo Cesana. Aipiù piccoli è stato mostrato come si interviene nelle piccole emergenze, "per familiarizzarli con la figura del soccorritore, che accorre con i suoi strumenti portando un aiuto tempestivo a chi ne ha bisogno".