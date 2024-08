Valentina Ferragni il bikini low-cost alle Bahamas incanta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 6 agosto 2024) Mentre Chiaraè a Mykonos con la famiglia, sua sorellasta trascorrendo le vacanze oltreoceano insieme al fidanzato Matteo Napoletano. I due sono partiti da Milano per partecipare a un matrimonio in Canada, si sono concessi un giro finocascate del Niagara e poi hanno ripreso il volo per una meta decisamente più tropicale: l’arcipelago Turks e Caicos, nellesta condividendo momenti della sua vacanza rilassante e ha postato anche una foto in spiaggia con unume decisamente economico. Ilume di, sgambato e low-Durante la prima tratta, quella Milano-Toronto, è stata smarrita la valigia di, che per sua fortuna aveva con sé, nel bagaglio a mano, l’abito per partecipare al matrimonio, ma non gli outfit beachwear per il soggiorno nelle isole tropicali.