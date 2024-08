Uomini e Donne i primi rumor sulla prossima stagione | La nuova tronista è la ex fidanzata di…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 6 agosto 2024) Iniziano a trapelare le prime indiscrezioni su quella che sarà ladi. Il dating show di Canale 5, ideato e condotto come sempre da Maria De Filippi, continua ad essere una certezza per le reti Mediaset. Dopo la pausa estiva, in molti infatti attendono con trepidazione l’inizio di questadiche sicuramente non mancherà di sorprendere il pubblico affezionato. In molti infatti sperano di poter vederemente l’ex dama, nonché ex, Ida Platano insieme alla sua amica fedele Gemma Galgani. Altri invece sperano di poter vedere gente, del tutto sconosciuta. Ultimamente poi si è vociferato di un possibile ritorno del trono gay.