Quanto costerà la prossima Legge di Bilancio? Le previsioni

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 agosto 2024 – In Italia il dibattito sulla nuovadiè già molto attivo, con le forze politiche di maggioranza chiamate a trovare una quadra tra le molte promesse elettorali avanzate e la reale disponibilità economica del Paese. Stando allo scenario attuale, laManovra(a politiche invariate) almeno 20 miliardi di euro, anche se ancora non è chiaro dove si prenderanno le risorse necessarie per coprire alcuni importanti interventi in programma, come la proroga del taglio del cuneo fiscale (circa 11 miliardi di euro). L'Ufficio parlamentare diha redatto e pubblicato la propria relazione annuale sull’andamento prospettico dei conti pubblici nei prossimi anni, provvedendo anche a fornire un prospetto degli scenari possibili per ladi