Pesaro materiale pedopornografico in gruppi WhatsApp | segnalati alla polizia postale

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – “Non aprite quei, possono essere veicolo di contenuti pedopornografici”. È l’avviso delladia cui, questi giorni, sono arrivate due segnalazioni diinseriti nella piattaforma di messaggistica, nei quali sono state inserite immagini e video in formato “stickers” dal contenuto. Gli utenti che hanno fatto la segnalazione hanno riferito che le loro utenze telefoniche erano state inserite a loro insaputa su alcunida parte di altri utenti a loro volta membri di queste chat. Inconsapevoli dell’effettivo contenuto, pensando si trattasse di “innocue” chat di gruppo, si sono accorti che in realtà era tutt’altro, imbattendosi appunto in immagini dal contenuto. Per entrambe le segnalazioni sono state informate le autorità competenti, compreso il tribunale dei minorenni di Ancona.