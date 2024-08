Operatori di Protezione civile in servizio nel Sud Sardegna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Nei giorni scorsi è avvenuto il gemellaggio fra le Protezioni civili delle Regioni Emilia-Romagna e. Per questo nei giorni scorsi l’Emilia-Romagna ha messo in campo una colonna mobile nel Sud, nei comuni di Villacidro e dintorni, attiva per la quasi totalità del mese di luglio e con cambi turno di settimana in settimana. Il coordinamento di Ravenna, con personale da Faenza, Lugo e Riolo Terme, ha partecipato nel primo contingente, la prima settimana, assieme al coordinamento di Ferrara, Federgev e Anc. La colonna era composta da 19volontari operativi abilitati contro gli incendi boschivi. A disposizione cinque fuoristrada e due pulmini.