Olimpiadi Imane Khelif è in finale! Vittoria netta contro Suwannapheng

(Di martedì 6 agosto 2024) E’ andato in scena il match traJanjaem, valido come semidei pesi welter femminili alledi Parigi 2024. Dopo aver eliminato l’italiana Carini e aver superato l’ungherese Hamori, l’algerina si presentava da favorita dopo le polemiche degli ultimi giorni. Il riferimento è al ritiro dopo pochi secondi dell’italiana Carini. L’algerina è stata accusata di essere un uomo ed era stata esclusa dai Mondiali dall’Iba dopo un test del Dna, ma ammessa ai Giochi dal Cio. L’inNel primo roundha convinto tutti i giudici, arrivano cinque 10-9 per l’algerina. Nel secondo round il tema dell’innon cambia esi conferma. L’algerinalla anche nel terzo round e vince ai punti (5-0) con verdetto unanime dei giudici.