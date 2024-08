Musicisti giovani e talentuosi Stasera al festival Amfiteatrof arriva il quartetto d’archi Alfieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Un giovane, che presenta la storia della musica nei secoli per questa formazione d’insieme. È la nuova tappa del Levanto Music, alle 21.30, nella chiesa di Sant’Andrea. Una serata con il, composto da Sofia Bellettini al violoncello, Matteo Introna, alla viola, Matteo Baldoni e Davide Moro, ai violini. Tutti, come giovane è il, già però con una esperienza solistica, di formazione musicale comune e di perfezionamento. Nel programma del concerto: di Joaquin Turina, Serenata per, Op. 87 (Spagna), di Niccolò Paganini,per archi no. 2 (Italia), di Aaron Copland, Movimento per(Stati Uniti), di Sergej Prokofiev,per archi no. 2 in fa maggiore, Op. 92 ‘Sui temi della Kabardia’ (Russia).