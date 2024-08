Mare non sempre limpido È assalto alle piscine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) I bagnini chiedono a gran voce di liberalizzare sulla spiaggiae giochi d’acqua. L’attuale stagione balneare, con ilcolpito da mucillagini e difficoltà, sta riproponendo l’esigenza di dotare gli stabilimenti balneari diquanto più possibili ampie e dotate di ogni comfort. "Sappiamo che il piano spiaggia deve tornare in consiglio comunale a Cattolica proprio in questi mesi per la sua approvazione definitiva – conferma Roberto Baldassarri, presidente della Coop. Bagnini – e che è al vaglio dei tecnici comunali, dopo le osservazioni del comitato d’area vasta, e dunque dopo le osservazioni di Regione, Provincia, Sovrintendenza. È questa l’occasione per cambiare davvero le cose e per liberalizzare lein spiaggia una volta per tutte. L’attuale stagione lo sta confermando.