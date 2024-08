Kamala Harris ha scelto Tim Walz come candidato vicepresidente

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Secondo diversi media statunitensi, tra cui il New York Times, il Washington Post e Associated Press,avrebbeTimalla vicepresidenza per le elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre.ha 60 anni, è l’attuale governatore del Minnesota e uno dei principali politici Democratici nella zona del Midwest, che include importanti stati in bilico tra cui la Pennsylvania, il Michigan e il Wisconsin. La scelta non è ancora stata confermata da, ma ci si aspetta che succeda a breve.sfideranno i candidati Repubblicani, quindi l’ex presidente Donald Trump e il suo vice J.D. Vance. Timè attualmente al suo secondo mandato da governatore del Minnesota.