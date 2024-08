Italia-Olanda oggi in tv quarti di finale pallanuoto femminile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Il programma, l’e come vedere in diretta la sfida deididellatraalledi. Dopo il terzo posto nel girone, il Setterosa trova la selezione dei Paesi Bassi, seconda classificata nel gruppo A. Le ragazze Oranje hanno destato un’ottima impressione nella fase a gironi, perdendo soltanto ai rigori contro l’Australia; lo stesso non si può dire delle azzurre, che hanno faticato perdendo tre gare su quattro, ma sono state abili ad imporsi in quella decisiva contro la Grecia, che di fatto è valsa la qualificazione. L’ha perso gli ultimi quattro confronti contro l’, e l’ultima vittoria risale al 2022, ma le ragazze del CT Silipo ce la metteranno tutta per cercare di raggiungere la semi. L’appuntamento è alle ore 15.35 di martedì 6 agosto.