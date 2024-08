In monopattino sotto il portico Nei guai un 25enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) L’altro pomeriggio, intorno alle 17, durante un controllo nel quartiere Isola San Giovanni, una pattuglia della Polizia Locale di Ravenna ha notato un uomo che percorreva il porticato pedonale di via Carducci a bordo di unelettrico. L’uomo, invitato a fermarsi dagli agenti, ha invece accelerato il passo, dirigendosi verso la stazione ferroviaria e affermando di essere in ritardo per il lavoro e di non avere tempo da perdere. Un ispettore ha immediatamente iniziato un inseguimento. Ilè stato fermato all’altezza della fermata dei taxi. A questo punto, l’atteggiamento dell’uomo è diventato poco collaborativo: ha rifiutato più volte di fornire le proprie generalità e di esibire un documento di identità.