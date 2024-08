I tesori UNESCO dell’Armenia si visitano anche con un breve tour grazie ai voli diretti da Milano Roma e Venezia

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) La bellezza senza tempoè più accessibile che mai per i viaggiatori italiani. Raggiungibile conda, in meno di 4 ore, l’Armenia si rivela una destinazione idealeper uno short break o undi 4-5 giorni. Situata nel cuore del Caucaso, l’Armenia è un tesoro di storia e cultura, con numerosi monasteri medievali, fortezze, musei e monumenti da visitare. Tra questi spiccano i siti riconosciuti dall’come Patrimonio dell’Umanità, che costituiscono la base per unalla scoperta del paese: i complessi monastici di Haghpat e Sanahin, il Monastero di Geghard e l’Alta Valle dell’Azat, e la cattedrale e le chiese di Echmiadzin insieme al sito archeologico di Zvartnots.