Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 clip con Max Pezzali ed Elia Nuzzolo

(Di martedì 6 agosto 2024) La terzainedita della nuova serie Sky Original– La883 Che fatica l’amore negli anni ’90! Incontrarsi senza social media, conoscersi sperando di azzeccare le mosse giuste, conquistarsi vivendosi. Dubbi e incertezze che i giovani Maxe Mauro Repettoaffrontato usando come arma la loro passione: la musica. E nel tentativo di capire e descrivere questo amore pieno di imprevisti i due ragazzicreato i testi di quelle canzoni che sono diventate iconiche, hit di una delle band più amate di cui viene raccontata lanella nuova serie Sky Original di Sydney Sibilia– La883, che come già annunciato arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’11 ottobre.