Giorgio Campanini è morto a Reggio Emilia addio allo storico giornalista e volto amico

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 - Si è spento intorno alle 20,30 di oggidi tutti i reggiani. E'a 82 anni dopo dopo aver lottato per gli ultimi tre contro una brutta leucemia che gli aveva compromesso il sistema immunitario; la polmonite contratta di recente ha poi minato definitivamente il suo fragile equilibrio.si è spento serenamente, tra l'affetto dei suoi cari. Era ricoverato da dieci giorni al Santa Maria Nuova.professionista, ha iniziato la sua carriera come tipografo alla Gazzetta di Parma, per poi diventarne una delle firme delle cronache sportive. In carriera ha lavorato come collaboratore alla Gazzetta di Parma, alla Gazzetta die al Resto del Carlino, occupandosi principalmente delle sorti della Reggiana.