Da Elizabeth a Succession 5 titoli da recuperare se siete fan di House of the Dragon

(Di martedì 6 agosto 2024)rimasti orfani di draghi e carenti di intrighi politici dopo la visione diof the? Vi facciamonoi spade e selle con cui partire per nuove, spettacoli avventure, con questa lista di film e serie tv da. I sussurri tra alti stendardi di nobili casate, draghi sputafuoco, battaglie tra spade e lenzuola: se avete amatoof the, probabilmenteinclini al fascino di storie dalle intricate trame politiche e dai personaggi complessi. E ora ne vorreste di più. Ci sono diverse serie TV e film che possono soddisfare la vostra voglia di drammi storici e fantasy. Ogni titolo in questa lista vi offrirà storie profonde e avventurose che esplorano potere, tradimento e lealtà. 1. Game of Thrones Vien da sé che Game of Thrones sia il punto di partenza naturale per chi ha amato