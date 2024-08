Cocaina nella borsetta arrestata una 59enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Tolentino, 6 agosto 2024 – Unadi Tolentino è statadai carabinieri dopo essere stata trovata con la. Il fatto risale a sabato scorso, quando i militari hanno fermato un’auto di grossa cilindrata in viale Bruno Buozzi. Alla guida una donna, che ha subito mostrato un’ingiustificata agitazione. Insospettiti, i carabinieri hanno ispezionato ladella, scoprendo due involucri ricoperti di nastro adesivo marrone, contenenti due sassi didi dieci grammi ciascuno. I carabinieri hanno poi perquisito l’abitazione della donna, sequestrando una sacca contenente un vaso di vetro con all’interno altri 3,5 grammi di, due bilancini di precisione e una busta di creatina in polvere, usata per il taglio dello stupefacente, oltre a ritagli di plastica per il confezionamento.