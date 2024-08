Ce l’hanno fatta trovare così La casa svaligiata poi la scoperta choc sulla cagnolina Guendalina

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Non solo la, ma anche la. Venerdì scorso l’appartamento, che si trova in un residence in un’area periferica di Vigevano, era rimasto vuoto per qualche ora. Come ricostruisce il Corriere della Sera erano tutti in vacanza tranne il padre, Enzo Savone, che era uscito per cena e visto che l’assenza era breve,(questo il nome del cane, ndr) come tante altre volte era ada sola, con la luce accesa. Assenza breve che però è basata ai ladri per portare via tutto quello che di prezioso hanno trovato e, ovviamente, mettere laa soqquadro. E fatto sparire ladi famiglia. “Vi preghiamo, riportatecela”: l’appello è rimbalzato sui social e per tutta Vigevano.cercata ovunque, pensato al rapimento per l’elemosina e presentato anche denuncia ai carabinieri.