Campagna di sputtanamento Volano gli stracci tra Mollicone e Il Foglio

(Di martedì 6 agosto 2024) Federico, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Cultura della Camera, in un post su X risponde all'articolo che «Il» gli ha dedicato oggi. «Gaffe, strapotere, polemiche, assenteista in commissione Cultura. Ritratto di Federico, il Toninelli di Meloni», il titolo del pezzo. In un messaggio indirizzato al direttore Claudio Cerasa, scrive: «Continua ladidel, che, invece di riportare l'attività politica e parlamentare del sottoscritto, ricorre al solito dileggio, che tra l'altro, per una singolare eterogenesi dei fini, fa ridere ma non per il motivo che pensa il giornale, ma perché sembra una redazione di adolescenti irrisolti che si tirano i cartoccetti e fanno battute oscene tra di loro.