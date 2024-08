Volley gli azzurri in coro dopo la rimonta epica contro il Giappone | È stata una battaglia siamo felicissimi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un’impresa destinata già ad entrare nella storia della pallavolo italiana. Due ore e quarantuno minuti di una partita, alla fine della quale l’Italia ha battuto ile si è qualificata per le semifinali delle Olimpiadi 2024. Una vittoria arrivataaver annullato tre match point consecutivi nel terzo set, averto i nipponici e aver chiuso il tie break per 17 punti a 15. Glidel CT Fefè De Giorgi sono stati letteralmente trascinati da tre degli uomini simbolo di questa spedizione: Yuri Romanò, Daniele Lavia Alessandro Michieletto. Lo schiacciatore di Trento con la maglia n.5 è stato autore di una prestazione superba, 24 punti (2 muri) e sempre chiamato in causa quando i palloni scottavano di più Per l’opposto e la seconda banda 19 palloni messi a terra ciascuno, imbeccati sempre a meraviglia da un Simone Giannelli sontuoso.