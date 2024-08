IL GIORNO DEI CAMPIONI! Gli olimpionici Bacosi Rossetti piegano i fenomeni americani e conquistano l’oro nello skeet misto!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dianae Gabrielesi riscattano dopo essere rimasti esclusi dalle finali individuali e salgono sul gradino più alto del podio a Parigi 2024a coppie miste, diventando i primidella storia in questa specialità. Argento agli Stati Uniti con Austen Jewell Smith e Vincent Hancock, bronzo alla Cina con Jiang Yiting e Lyu Jianlin. Finale al cardiopalma quella contro gli statunitensi, con gli azzurri sempre in vantaggio, ma con gli USA sempre lì, pronti a mettere pressione, restando comunque col fiato sul collo degli italiani.partono meglio, avvantaggiandosi per 8-7 nella prima serie, ma il livello è altissimo, e la seconda batteria mostra la perfezione, con l’8-8. Piccolo tentennamento pernella terza serie, con l’Italia a 7/8, ma Smith non ne approfitta e gli azzurri restano in vantaggio di un piattello.