I 16enni pontini Francesco a Marco salvano dal mare otto persone tra cui tre bambini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Due giovani bagnini,De Luca eMitrano, entrambi di soli 16 anni, hanno salvato, tra cui tre, che stavano per annegare a causa delagitato. L’incidente è avvenuto sulla spiaggia di Serapo intorno alle 17:00. L’Intervento dei Bagnini Avvertito da alcuni passanti,si è tuffato per aiutare un gruppo di ragazzi eche non riuscivano a tornare a riva., accorso dal vicino Lido, ha assistitonel salvataggio. I Dettagli del Salvataggio Situazione Critica: Ilagitato ha spinto il gruppo al largo. Intervento Tempestivo:ha salvato i primi duein estrema difficoltà. Assistenza di: Insieme hanno utilizzato un materassino per riportare tutti a riva. Riconoscimento dell’Eroismo I ragazzi salvati hanno abbracciato e ringraziato i due bagnini.