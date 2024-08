Djokovic il pianto e la commozione per la sua Serbia colorano le scialbe Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 5 agosto 2024) In tanti potremmo confessare di non averlo mai amato. Potremmo confessare di aver preferito al suo tennis quello di Federer, l’eleganza sincera dello svizzero alla sua ostentata (e a volte forzata) antipatia. Oppure di aver gioito per Jannik Sinner numero uno al mondo, anche perché il numero due era lui, Nole. Eppure ieri il serbo ha trovato il modo di acciuffare l’oro olimpico, facendo sorridere persino i suoi detrattori, disarmati di fronte al tennis di Nole sullo Chatrier e alla lezione inflitta all’enfant prodige spagnolo, Carlos Alcaraz. Un alieno in lacrime per la sua Nazione L’alieno, il recordman di vittorie, il collezionista di montepremi, è scoppiato in lacrime, ha preso la bandiera nazionale e ha raggiunto il suo “clan”, la famiglia, i figli.Senza smettere di piangere, mentre i suoi passi dal campo alla tribuna sembravano una sequenza di Kusturica, con sottofondo gitano.