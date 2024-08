Dieci anni da blogger | un percorso affascinante e pieno di soddisfazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sono passati esattamenteda quando iniziai la collaborazione con IlFattoQuotidiano.it, ripromettendo a me stessa di mettere a frutto la mia esperienza professionale, la mia militanza da ambientalista oltre che da tutelatrice della “Bellezza come diritto”, un pensiero che ho coniato e rivendico dagli80 e che tutti hanno per fortuna ripreso. Non so se sono riuscita ma è stato une per alcuni versi per me inusitato, non perché non abbia mai scritto per testate nazionali, avendo iniziato giovanissima quando c’era solo la carta stampata; ma sul web, specie se accessibile a tutti, è un altro discorso. Innanzitutto la visibilità, perché chiunque ti può leggere, apprezzare, criticare o denigrare, dire la sua anche solo per esserci, e qui è venuto fuori un mondo che non conoscevo, quello ad esempio dei commentatori compulsivi.