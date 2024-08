Tamberi posticipa il volo per Parigi probabile calcolo renale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 agosto 2024)(FRANCIA) (ITALPRESS) – Gianmarcorischia di non partire per. A confermarlo è stato l’atleta azzurro tramite un post sul proprio profilo Instagram: il campione olimpico in carica e portabandiera durante la cerimonia d’apertura ha dichiarato di aver avuto una fitta lancinante al fianco per un: “Incredibile Non può essere vero. Ieri, 2 ore dopo aver scritto “me lo merito” sui social, ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue.. E ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.