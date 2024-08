Sotto l’ombrellone a ogni costo ferie estive da indebitati per i lombardi | il 6% in più parte col prestito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Milano, 4 agosto 2024 – Cresce il numero diche non intende rinunciare alle vacanzema, complice l’aumento dei prezzi, non riesce a pagare lein un’unica soluzione. Rispetto a un anno fa, la domanda di finanziamenti è aumentata del 6%. Secondo il report di Susini Group S.t.P, leader nella consulenza del lavoro, sono 748.333 le famiglie lombarde che hanno chiesto unper un importo totale di 1,7 miliardi. Milano guida la graduatoria a livello nazionale con 278.333 richieste per una somma complessiva che supera il miliardo: la media pro-capite di 3.800 euro è la più alta. Più vicini, invece, i dati delle altre province, dai 1.620 euro a testa di Pavia - 38.333 richiedenti per poco più di 62 milioni - ai 1.400 di Lecco: 24.167 domande con un importo complessivo di 33,8 milioni.