Olimpiadi troppo dotato | l’incidente hot del saltatore francese è virale | VIDEO

(Di domenica 4 agosto 2024) Anthony Ammirati ha perso la possibilità di andare a competere per una medaglia, danelledi casa. Ma ha fatto comunque il giro del mondo e ha fatto il pieno di ammiratrici e ammiratori. Il motivo?hot avvenuto durante la sua prova nel salto con l’asta. Ilha colpito, con la sua ‘virilità’ la sbarra del salto in alto, finendo per farla cadere. Il ragazzo, che stava tentando di superare 5.7 metri d’altezza, è stato inchiodato dal replay nel quale l’impatto con il completino attillato non lascia dubbi. Ilè diventatosui social media, con migliaia di utenti che lo hanno alimentando battute licenziose e ilarità. Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened ? HELP I’M DYING pic.twitter.