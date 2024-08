LIVE Tiro a Segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Mazzetti indietro nel primo turno di qualificazione fra poco Spinella

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.52 Quarta staffetta che avrà inizio a partire dalle 11.15. 10.47 La classifica aggiornata al termine della terza staffetta deldi questa. 1 1 G 1551 Repubblica di Corea KOR CHO Yeongjae 100 100 97 297 9.900 297-14x 2 1 F 1162 Repubblica Popolare Cinese CHN LI Yuehong Stage 1 97 99 98 294 9.800 294-16x 3 1 H 1447 India IND SIDHU Vijayveer 98 98 97 293 9.767 293-14x 4 3 D 1442 India IND ANISH Anish 98 98 97 293 9.767 293-11x 5 3 C 1935 Ucraina UKR KOROSTYLOV Pavlo 98 100 95 293 9.767 293-9x 6 1 B 1722 Pakistan PAK BASHIR Ghulam Mustafa 98 99 95 292 9.733 292-12x 7 2 C 1556 Repubblica di Corea KOR SONG Jong-Ho 98 98 96 292 9.733 292-11x 8 1 C 1380 Germania GER PETER Florian 99 98 95 292 9.733 292-11x 9 2 B 1381 Germania GER REITZ Christian 99 98 94 291 9.