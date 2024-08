Gazzetta dello Sport e Corriere si ‘copiano’ il titolo | vai col vento l’oro di Maggetti ispira poca fantasia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

L'Italia aggiunge il sesto oro delle sue Olimpiadi con la splendida prova di Marta Maggetti nel windsurf. L'atleta azzurra sbaraglia la concorrenza e si mette al collo la medaglia del metallo più prezioso dedicandola a Gigi Riva, suo conterraneo. Maggetti si prende, com'è giusto che sia, le luci dei riflettori e i titoli dei giornali in prima pagina due anche uguali fra loro. La Gazzetta e il Corriere si sono 'copiati' i titoli. Identica la formula usata in prima pagina, "Vai col vento", per accompagnare il trionfo di Marta. La Gazzetta dà poi spazio a Jacobs, poco brillante ma qualificato; il Corriere al bronzo di Musetti.