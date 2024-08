Bassa come location per il cinema Ecco un nuovo casting a Brescello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Il territorio reggiano è sempre più spesso scelto’ per girare film e sceneggiati. Anei giorni scorsi si sono svolte le selezioni per un film dedicato a Giovannino Guareschi. E già si preparano nuove selezioni, stavolta per il cortometraggio ’Barbecue’, destinato a partecipare a festival europei e internazionali. Si selezionano ruoli e figurazioni con caratteristiche specifiche. I protagonisti sono giovani di 15 e 17 anni, oltre alla figura di un carabiniere quarantenne. Si cercanocomparse uomini e donne tra 20 e 45 anni, prestandosi anche a scene di combattimento. Le riprese si dovrebbero svolgere a, a fine settembre, per circa una settimana. Per informazioni e candidature è possibile inviare un messaggio a: [email protected]