Zerbin a Radio CRC | Possiamo fare meglio! Mi trovo bene con Conte…

(Di sabato 3 agosto 2024) Alessioha commentato la sconfitta del Napoli contro il Girona: il giocatore azzurro ha parlato ai microfoni diCRC. La prima sconfitta in questa fase pre stagionale del Napoli: il Girona ha battuto gli azzurri allo stadio Teofilo Patini per 2-0 sotto la pioggia battente che ha travolto Castel di Sangro. Antonio Conte è andato incontro alla prima sconfitta da quando siede sulla panchina azzurra, e sarà proprio su questa che ovviamente lavorerà da qui alle prossime settimane. Certo, in queste occasioni importante è anche per la dirigenza riuscire a capire dove andare a mettere mano con il calciomercato, carpendo in quale zone di campo c’è necessità di lavorare.