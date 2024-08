Ucciso il comandante militare di Hamas

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 3 agosto 2024) L’Idf afferma di averstamani in un attacco aereo ildidi Tulkarem. L’eliminazione dell’obiettivo dell’esercito israeliano è avvenuta in Cisgiordania. Con un drone è stato colpito un veicolo, uccidendo altre quattro persone. Lo riportano i media israeliani. La vittima principale viene identificata in Sheikh Haitham Balidi,di Tulkarem delle Brigate Izzadin al-Qassam, l’aladi. L’agenzia palestinese Wafa ha dato notizia di un veicolo colpito dall’aria vicino a Tulkarem con cinque morti, senza tuttavia svelarne l’identità. L’attentato è stato compiuto con un droneisraeliano, che ha colpito il veicolo palestinese sulla strada fra Zeita e Attil, a nord-est di Tulkarem. L'articolo “ildi” proviene da Dayitalianews.