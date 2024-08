Torino disordini nel carcere minorile Ferrante Aporti | le proteste dei giovani finiscono su TikTok Il ministero | Trasferiti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Un video deidi venerdì notte aldiè su, come già era accaduto a metà luglio per lenelordinario, il Lorusso e Cutugno. Per ilora c’è un video con alcuni dei ragazzi protagonisti delleche si riprendono con uno smartphone in volto, urlano e colpiscono oggetti, esclamando: “Rivolta”. La didascalia è: “Il massimo delè 42, noi siamo 60” e i ragazzi, in parte stranieri, dicono di essere davanti all’ufficio del comandante. “In relazione ai recenti episodi di rivolte neldi, ildella Giustizia, attraverso il Dipartimento per la Giustiziae di Comunità, precisa che sono statiadulti responsabili di questi atti criminali e presi provvedimenti disciplinari nei confronti degli altri soggetti coinvolti.