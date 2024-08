Scambio di prigionieri Usa-Russia dietro le quinte | come si è arrivati all’accordo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 agosto 2024) (Adnkronos) – Una lunga maratona negoziale, che è stata spesso sul punto di vacillare, iniziata anni fa e che fino all’ultimo minuto ha tenuto con il fiato sospeso 007 e governi dei Paesi interessati. Così il Washington Post descrive lo storicodi detenuti – il più ampio dai tempi della Guerra Fredda – che ha coinvolto complessivamente 26 persone e sette Paesi (Usa,, Germania, Norvegia, Slovenia, Bieloe Polonia) con la mediazione decisiva della Turchia e che ha portato alla liberazione, tra gli altri, del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, del collaboratore del Washington Post e voce critica del Cremlino Vladimir Kara-Murza, dell’ex marine Paul Whelan, ma anche del killer russo collegato all’Fsb, Vadim Krasikov, che stava scontando in Germania l’ergastolo per l’omicidio di un ex combattente ceceno in un parco di Berlino nel 2019.