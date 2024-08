Parigi 2024 | Borghi Iv ' da istituzioni italiane sponda a strategia Cremlino'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Sintesi geopolitica della prima settimana olimpica: la Russia mette in atto azioni da manuale della guerra ibrida, mentre la Francia viene colpita da attacchi cyber e attentati alle linee ferroviarie con modalità che tradiscono estrema professionalità e capacità organizzative non banali". Lo scrive sui social Enrico, capogruppo al Senato di Italia Viva. "Nel mirino della parte 'soft' dell'attività, una lettura forzata e interessata di alcuni passaggi -sostanzialmente marginali - della cerimonia di apertura, e l'esplosione della polemica contro l'atleta algerina. Attorno a questa iniziativa si manifesta una alleanza tra l'estrema destra europea e la Russia, che poi social come X amplificano a livelli straordinari, visto che lo stesso Musk è in prima linea nella ricondivisione di questi contenuti.