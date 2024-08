Olimpiadi Parigi 2024 | l’incontro inedito tra moda e sport

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 3 agosto 2024) Life&People.it Una solenne semplicità anima le primedel 776 a.C. Gli atleti gareggiano nudi, esibendo il proprio corpo quale simbolo di purezza, perfezione fisica e, soprattutto, in quanto espressione della propria libertà. Libertà che, nel corso dei secoli, vive e si trasforma profondamente fino ad arrivare ad affermare, con delicatezza e precisione, il valore estetico delle divise olimpiche al culto della nudità del passato. I look e le divise delledisono esempio tangibile di tale trasformazione grazie ad unsposalizio tra il mondo dellae quello dello. E, a pensarci bene, questo non poteva che avvenire a, capitale del fashion e città dall’eleganza. Come è cambiata la divisa olimpica nel tempo? Con la nascita dellenel 1896 ad Atene, l’abbigliamento atletico subisce la prima drastica trasformazione.