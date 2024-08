Nuoto Gregorio Paltrinieri | Con questo tempo a volte si vince la medaglia Ho speso tanto e ho ansia di gareggiare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)ha staccato il biglietto per la finale dei 1500 stile libero. Una batteria velocissima quella del nativo di Carpi, che ha chiuso con ildi 14’42?56 alle spalle dell’irlandese Wiffen (14’40?34). Una prestazione sicuramente incoraggiante in vista della finale, dove l’azzurro andrà a caccia di una nuovadopo quella degli 800 stile. Queste le prime parole diai microfoni di Rai Sport: “Prestazione incredibile per essere una batteria. Unveramente super e aconcrono si prende la. Bisognava tirare per assicurarci il passaggio. Sono contento e ho anche pensato di stare con Wiffen, ma sarebbe stato troppo dispendioso”. Sulle fatiche accumulate questa mattina: “Non so di preciso quanto ho, ma sicuramenteperchè volevo spingere forte in questa batteria.